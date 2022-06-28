«الزراعة»: مصر أنشأت أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من من أجل توفير البيئة المناسبة لعملية استصلاح الأراضي، لافتا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي تتطلب توفير البنية التحتية اللازمة من الطرق والشبكات ومحطات المياه والطاقة والكهرباء والصرف والنقل وخلافه، موضحا أن الدولة المصرية تمكنت من إنشاء أكبر محطة معالجة مياه للصرف الزراعي في العالم مؤخرا.

مشروع «المحسمة» لمعالجة مياه الصرف الزراعي حصل على جائزة

وأوضح «القصير» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مشروع «المحسمة» لمعالجة مياه الصرف الزراعي قد حصل على جائزة أفضل مشروع صرف في عام 2019، مضيفا أن محطة الحمام المقرر أن تغذي مشروع الدلتا الجديد ستكون أكبر من محطة مصرف بحر البقر.

تحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة

وأشار «القصير» إلى أن تحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والثروة الحيوانية ومشروع تجميع الألبان والمشروع القومي لتحسين البتلو وغيرها من المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الزراعة، موضحا أن إجمالي المساحة المزروعة من القمح هذا العام قد بلغت 3.5 مليون فدان بإنتاجية 10 ملايين طن في إطار تدعيم الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف توفير أكبر كميات من الأقماح والمواد الغذائية للمواطن المصري، مع التأكيد على توفير احتياطي غذائي كافي للفترات القادمة في ظل الظروف الراهنة.