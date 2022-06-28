«الزراعة»: تصدير 350 منتجا لـ150 دولة كبرى.. ولا توجد قيود على السلع المصرية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية لديها قدر كبير من الرقابة على المنتجات الزراعية من خلال المعامل والحجر الزراعي والرقابة بالمطارات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تصدر ما يقرب من 350 منتجا زراعيا لـ150 دولة، ولا توجد قيود على أي سلعة للدولة المصرية، ونتعامل مع أكبر الدول في مجال التصدير مثل السوق الياباني والصيني ودول الخليج وروسيا والولايات المتحدة، لينتهي بذلك عصر رفض الصادرات المصرية.

الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لقضية الصحة النباتية

وأوضح «القصير» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لقضية الصحة النباتية مع قدر كافٍ من الرقابة على المنتجات الزراعية في المعامل والحجر والمطارات حول عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشار «القصير» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التوجيه برفع مستوى السلالات الحيوانية في القطاع الحيواني لتحسين الإنتاجية والحصول على أفضل عائد لصالح المزارع، موضحا أن الهدف من استقطاب رؤوس ماشية عالية الإنتاجية سواء في اللحوم أو الألبان، هو تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى العائد المادي للمربي والمزارع الصغير ليصل إلى حياة كريمة له ولأسرته.

المشروع القومي للبتلو بدأ منذ عام 2017 ومستمر

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي للبتلو بدأ منذ عام 2017 ومستمر حتى الآن، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ الممنوحة في إطار هذا البرنامج 7 مليارات جنيه للمزارعين والمربين بـ460 ألف رأس وأكثر من 41 ألف مستفيد.