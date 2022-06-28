إصابة 8 أشخاص في حريق بمصنع إسفنج بالمحلة 

أصيب 8 أشخاص باختناقات وإصابات مختلفة، جراء اشتعال النيران في مصنع لصناعة الإسفنج بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اشتعال النيران في المصنع بسبب ماس كهربائي، وامتدادها إلى بعض السيارات.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الغربية بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين إلى مستشفي المحلة، أو التعامل معهم في مكان الحادث على حسب الحالة.

وقالت المصادر الطبية، إن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات وحروق مختلفة في الجسم حتى الآن، وجاري التعامل معها ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصول سيارات الإطفاء

وانتقل على الفور اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إلى مكان الحريق، للوقوف على عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الغربية بسبع سيارات وصلت إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، وبدأت في التعامل معه.

وقالت المصادر الأمنية، إن النيران امتدت لمحل إسفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية وواجهة منزل، وجاري تعامل الحماية المدنية مع النيران للسيطرة عليها.