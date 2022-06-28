القصة الكاملة لهجوم الفنانة شذى على حسن شاكوش

تصدرت الفنانة شذى تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد ظهوره كضيف على إحدى حلقات أحد برامج التوك شو وهجومه على الفنان محمد حماقي.

بدأت أزمة الفنانة شذى، مساء أمس الاثنين، عندما كتبت منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» هاجمت فيه حسن شاكوش حيث قالت: «لقاء حسن شاكوش النهارده ده بالنسبة لي كوميديا سوداء وهبد غير طبيعي! كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز وبالأخص الجزء بتاع الرد إن حماقي أصلا سارق اللحن من أغنية تركي!».

شذى تشن هجوما على حسن شاكوش

وتابعت شذى «وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنية حماقي اللي هي ألحان مدين بسنتين على الأقل! وإن أغنية حماقي من 2012 جايبه 16 مليون، بس نقف بقى هنا، أولا لما نجحت أغنية وسارق لحنها، طيب كنت من باب العلم بالشيء ثقف نفسك واعرف تاريخ اللحن ده إيه ومين اللي واخده من مين! تاني حاجة قصدك إيه بأغنية حماقي جايبه 16 مليون بس، إنك أجمد وكده من حماقي!».

واختتمت شذى هجومها قائلة: «هو مش معنى إن فيه هوجة وانحدار في الذوق تتخيل إنك جامد أوي وتتكلم بتعالي كإنك مغني قصيدة الأطلال! والله أمثلة بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها علشان يخبط في العالم دي، لقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب، وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بـviews وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن لنا الله والله».

تفاصيل أزمة شذى وحسن شاكوش

وكان سبب هجوم شذى على حسن شاكوش بسبب أغنية بنت الجيران والتي تم اتهامه فيها بسرقة اللحن الخاص بها من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، ولكنه خلال ظهوره أمس في أحد البرامج قال إن حماقي سرق اللحن من أغنية تركية في الأساس».