حفلات ساقية الصاوي من 1 إلى 10 يوليو 2022.. بينها إنشاد «التهامي»

تقدم ساقية الصاوي بالزمالك مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الأيام من 1 إلى 10 يوليو 2022 كالتالي:

التاريخ: الجمعة 1 يوليو

حفل عمرو حسن

التوقيت: حفلان 4 و7:30 م

القاعة: النهر

يطرح عمرو حسن قصيدة «وحشتينى 3» التي تعد تأكيداً للنجاح الكبير الذى حققته كل من قصيدتي وحشتينى الأولى والثانية.

التاريخ: الجمعة 1 يوليو

حفل إنشاد دينى للشيخ محمود التهامي

التوقيت: 8 مساء

القاعة: الحكمة

نبذة عن الفنان:

الشيخ محمود التهامى يقدم مولد أهل الذكر بالساقية، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والعالمية، وحصل على أفضل لحن لبردة البوصيري في مهرجان البردة بأندونيسيا أطلق عليه الجمهور لقب فارس الإنشاد الديني وله أكثر من 28 ألبوم بالأسواق، كما أسس أول نقابة للإنشاد الديني والابتهالات في الوطن العربي، ويعمل التهامي حالياً علي ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربى ودعمها حتى يعيد للإنشاد الديني ثقافته.

التاريخ: الأحد 3 يوليو

حفل رامى أبو الفتوح

التوقيت: 8م

القاعة: النهر

و تضم الفرقة مجموعة من الأصوات ذات مهارات عالية في الأداء الغنائي والعزف على الآلات الشرقية.

التاريخ: الاثنين 4 يوليو

اسم العرض: مسرحية كارمن

التوقيت: 7م

القاعة: الحكمة

فرقة ريجينسى تقدم مسرحية كارمن، إعداد وإخراج / رامى محمد إبراهيم

التاريخ: الاثنين 4 يوليو

اسم الحفل: حفل كود مصر و دبة النملة

التوقيت: 7م

القاعة: النهر

حفل روك يقدمه فريق كود مصر بمشاركة فريق دبة النملة

التاريخ: الثلاثاء 5 يوليو

اسم الحفل: حفل نغمات باند

التوقيت: 7:30 م

القاعة: النهر

بقيادة الفنان رشدى بدوى تقدم فرقة نغمات باند باقة من أجمل الأغانى القديمة والحديثة.

التاريخ: الأربعاء 6 يوليو

اسم الحفل: حفل الفراتي

التوقيت: 7:30 م

القاعة: النهر

تسعى الفرقة لإحياء التراث المصرى والفن الراقي وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية قديماً وحديثاً.

التاريخ: الخميس 7 يوليو

اسم الحفل: حفل أم كلثوم تعود من جديد

مسرح الساقية للعرائس، يقدم «أم كلثوم تعود من جديد» في الخميس الأول من كل شهر كما عودتنا فى حياتها برنامجنا الشهرى التقليدي يتكون من أغنيتين من التراث الرائع لسيدة الغناء العربى ومعها فرقتها الموسيقية.

التوقيت: حفلان 6 و8 م

القاعة: الحكمة

برنامج الحفل:

«حيرت قلبي» من تأليف أحمد رامي، وتلحين رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 1961

«بعيد عنك» من تأليف مأمون الشناوي، وألحان الموسيقار بليغ حمدي ،وغنتها أم كلثوم عام 1965

التاريخ: الخميس 7 يوليو

اسم الحفل: حفل بابيون باند

التوقيت: 7:30 م

القاعة: النهر

نبذة عن الفرقة:

يقدم فريق بابيون كوكتيل غنائي طربي فكاهى وطنى ودينى ، بقيادة المايسترو/ أحمد جودة .يضم الفريق نخبة من ألمع أصوات نجوم الأوبرا والمواهب الشابة.

التاريخ: الأحد 10 يوليو

اسم الحفل: حفل وجدان

التوقيت: 7:30 م

القاعة: الحكمة

نبذة عن الفنان:

وجدان مطربة بدأت بالدراسة من معهد الموسيقى العربية 2011، ثم انضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من 2013 بقيادة الموسيقار د/هانى شنودة، ثم انضمت لإستديو الممثل للفنان الكبير محمد صبحى والعديد من الفرق الموسيقية الأخرى.

ومن المقرر أن تقدم فى حفلها أجمل أغانى الزمن الجميل لكبار المطربين.