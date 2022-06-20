حفلات ساقية الصاوي والأوبرا في يونيو 2022.. الأسعار تبدأ من 60 جنيها

أعلنت دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي عن كافة الحفلات التي ستقام على مسارحها خلال الفترة من الثلاثاء 21 يونيو 2022 وحتى نهاية الشهر، والتي تنوعت بين حفلات ثقافية وغنائية وإنشاد ديني، فضلا عن بعض الأعمال لفرق أجنبية تقدم عروضها على مسارح مصرية.

وتقدم «الوطن»، مواعيد وأسعار حفلات الساقية والأوبرا 2022، لقرائها على مدار الساعة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها، وجاءت الحفلات على النحو التالي:

حفلات الأوبرا في يونيو 2022

- حفل باليه «كليوباترا»، فورقة باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة في تمام الساعة الثامنة على المسرح الكبير بداية من الثلاثاء 21 يونيو إلى الجمعة 24 يونيو 2022.

- حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية: «عيد الموسيقى»، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة على مسرح سيد درويش.

- حفل كورال أطفال شيكاغو الثلاثاء على المسرح الصغير.

- حفل نادي السينما غدا الثلاثاء الساعة الثامنة على مسرح دمنهور.

- حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي في الإسكندرية على مسرح سيد درويش يوم الخميس الموافق 23 يونيو في تمام الساعة 8 مساء.

- حفل فرقة عمدان النور الخميس 23 يونيو على المسرح المكشوف.

- حفل غنائى موسقى - غادة العبسي الخميس 23 يونيو بمعهد الموسيقى العربية.

- حفل كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية الجمعة 24 يونيو على المسرح الصغير.

- حفل كلثوميات في معهد الموسيقى العربية يوم الجمعة 24 يونيو 2022.

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني السبت 25 يونيو 2022 على المسرح الكبير.

- حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى الأحد 26 يونيو على المسرح الكبير.

حفلات ساقية الصاوي في يونيو 2022

وعن تفاصيل حفلات ساقية الصاوي خلال الفترة المذكورة، فجاءت على النحو التالي:

- حفل فرقة Kurdan يوم 22 يونيو السعر يبدأ من 70 جنيها.

- حفل Komedy koshk يوم 23 يونيو السعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل طبلة الست يوم 24 يونيو السعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل الحضرة 24 يونيو السعر يبدأ من 110 جنيهات.

- حفل الخان يوم 26 يونيو السعر يبدأ من 60 جنيها.

- حفل الفن الصادق - إسماعيل صادق 27 يونيو السعر يبدأ من 80 جنيها.

- حفل المولوية المصرية - عامر التوني 30 يونيو السعر يبدأ من : 70 جنيها.

- حفل فلامنكا يوم 30 يونيو السعر يبدأ من 100 جنيها.