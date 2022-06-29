حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية ناجحة في عمله كثيرا، ويساعده على ذلك كونه يتحمل المسئولية ويحرص على تنفيذ المهام المسندة إليه بأفضل شكل ممكن، ولا يحب الفوضى على الإطلاق، ويتميز بأنه لديه ملامح جادة، ولا يحب المرح والضحك بشكل مستمر، كما أنه لا يترك أهدافه وأحلامه تضيع على الإطلاق، ولا يعطي فرصة للمحيطين به أن ينتقدوه على الإطلاق.

ويتميز مولود برج الجدي أيضا بأنه يحب الاستقرار كثيرا، كما أنه ذكي وموثوق به، ويحرص على مساعدة الآخرين المحيطين به، ويعرف متى يجب عليه أن يضع حدود لهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد بمواجهة برجك وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم ميلك للتمرد وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

الحب عند برج الجدي

ليس من الأمر السهل أن يقع مولود برج الجدي في الحب، إذ أنه يخاف التعلق بالأشخاص الآخرين كثيرا، ولكنه عندما يقع في الحب يعطي كل ما لديه من وقت وجهد وأموال للطرف الآخر.