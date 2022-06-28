رويترز: بلغاريا تطرد 70 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس

قالت بلغاريا اليوم، إنها ستطرد 70 موظفا دبلوماسيا روسيا، بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس، ووضعت حدا أقصى لحجم تمثيل موسكو، في ظل توترات بين بلدين كانا في السابق حليفين مقربين بشأن أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

فيما نوهت السفارة الروسية في بلغاريا، بتعليق عمل القسم القنصلي في العاصمة صوفيا، والقنصلية العامة في مدينة فارنا.

قالت السفارة إن هذا القرار يأتي على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البلغارية اليوم، بطرد 70 دبلوماسيا روسيا من البلاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

فيما قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، إن طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسي.

طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسي

يشار إلى أن نحو نصف مليون سائح روسي زاروا بلغاريا سنويا، قبل جائحة كورونا.

وفي 2019، أعلن السفير البلغاري لدى روسيا أتاناس كريستين أن هناك حوالي 300 ألف عقار في بلغاريا يملكها الروس.

فيما بدأ الروس في بيع عقاراتهم في بلغاريا بعد فبراير 2022، كما لاحظ الخبراء، وذلك تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.