لميس الحديدي: الحكم في قضية مقتل نيرة أشرف ناجز وسريع وحاسم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أهم عنوان تصدر اليوم هو العدالة السريعة الناجزة، وذلك خلال تعليقها على حكم المحكمة في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها بالجامعة محمد عادل، الذي قام بنحرها أمام سور باب الجامعة، إذ قامت المحكمة بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، موضحة أن حكم اليوم هو الأسرع في تاريخ القضاء المصري، إذ لم يستغرق الوقت منذ الواقعة عن الآن 8 أيام، وبالتالي فهو أسرع حكم في تاريخ المحكمة المصرية، وهو حكم ناجز وسريع وحاسم.

رأي المفتي في قضية إعدام محمد عادل «استشاري»

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن هناك إجراءات تبدأ بأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وهو رأي استشاري، يعقبه النطق بالحكم، وخلال ستين يومًا من النطق به، يجوز للنيابة كحد أقصى لنقض الحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قبول الأخيرة بالنقض، تُعاد المحاكمة من جديد، وإن لم يتم قبوله، يكون الحكم نافذًا وذلك بخلاف طعن المتهم نفسه، مؤكدة أنه إذا سارت هذه الإجراءات دون نقض يصبح من المتوقع تنفيذ الحكم في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

لميس الحديدي توجه تحية للقضاء المصري والنيابة العامة

وأوضحت لميس الحديدي، أنه إذا أعيدت المحكمة وهناك نقض، قد تأخذ القضية وقتًا أطول لكن ليس كثيرًا، موجهة التحية والتقدير للنيابة العامة والقضاء المصري لسرعة إجراءات الإحالة والمحاكمة، موضحة أن هذه السرعة هي أهم رادع لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح، لأنها يبدو أنها أصبحت عملية سهلة لدى البعض.