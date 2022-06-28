طارق شوقي يستعرض ملامح تطور التعليم في مصر باليونسكو

حضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا هامًا في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمي الطارئ في التعليم ومشكلة المهارات الاساسية" وقد نظمت منظمة اليونيسيف هذا الاجتماع في سياق المؤتمر التحضيري الكبير الذي تنظمه المنظمة الشقيقة، اليونسكو، للتحضير للقمة العالمية للتحول في التعليم والمقرر انعقاده في مقر الامم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وشارك في هذا الاجتماع:السفير المصري لدي فرنسا، السيد علاء يوسف، ووفد من السفارة المصرية وكذلك المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي، ومديرة التعليم بمنظمة اليونسكو والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف والمدير الدولي للتعليم باليونيسيف وشاركت ايضا منظمات عالمية كبرى متخصصة في شؤون التعليم وعدد من وزراء التعليم من حول العالم.

وقد طلبت منظمة اليونيسيف من الدكتور طارق شوقي، الوزير المصري، إلقاء الكلمة الافتتاحية للجلسة وكذلك الكلمة الختامية تعبيرا عن تقدير المجتمع الدولي للتجربة المصرية في تطوير التعليم الاساسي وبالأخص بناء مناهج النظام الجديد (EDU 2.0).

وقد استعرض الدكتور طارق شوقي ملامح تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية ودعا الدول الاعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الاطفال للمهارات الاساسية للقراءة والحساب.

وقد أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها لدور مصر الريادي في منظمة اليونسكو ودور مصر الدولي في تطوير منظومة التعليم قبل وأثناء وما بعد جائحة كورونا على ان يكون النظام المصري الجديد على الأجندة الدولية للمؤتمر العالمي للتحول في التعليم في نيويورك في سبتمبر القادم.