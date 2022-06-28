ضربة صاروخية أوكرانية تستهدف مستودع أسلحة داخل لوهانسك

تمكنت القوات الأوكرانية من ضرب مستودع أسلحة داخل الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في منطقة لوهانسك، إذ قالت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في لوهانسك، إن كييف استخدمت نظام «هيمارس» للصواريخ متعددة الإطلاق الذي تبرعت به الولايات المتحدة للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم الميليشيا الشعبية لجمهورية لوهانسك الشعبية، أندري ماروتشكو في مقابلة مع محطة روسيا 1 الرسمية، إنه جرى الكشف عن الحالة الأولى لاستخدام نظام «هيمارس» للصواريخ الأمريكية، والتي جرى الإعلان عنها كثيرًا، وأضاف: «هذه هي العمق الخلفي، وأعتقد أيضًا أنه يستخدم كثيرا في الوقت الحالي، وقد أكدنا أن هذه الأنظمة موجودة في منطقة دونباس».

النظام الأمريكي قد يبطيء تقدم القوات الروسية

وبحسب شبكة «سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أظهرت صور في أعقاب الغارة، نشرتها حسابات تابعة لروسيا، بقايا ما بدا وكأنه صاروخ غربي الصنع، وتعليقًا على التقارير التي تفيد بأن القوات الأوكرانية استخدمت نظام «هيمارس» لاستهداف القوات الروسية بعيدًا عن الخطوط الأمامية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك، سيرجي هايدي: «هناك أخبار جيدة في هذا الصدد، لأن المستودعات والثكنات التي تضم أفرادًا تنفجر، وتتسبب في حدوث حريق ثم انفجار»، وأضاف «قد يبطئ هذا تقدم القوات الروسية نحو ليسيتشانسك».

إطلاق صواريخ موجّهة

ورغم صعوبة التأكد من وجود نظام «هيمارس» قد استخدم لاستهداف القوات الروسية أو المدعومة من روسيا في منطقة لوهانسك، لكن المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين أقروا بأن النظام الأمريكي الصنع جرى نشره واستخدامه بالقرب من الخطوط الأمامية.

ويعد نظام هيمارس من أفضل راجمات الصواريخ التي يجرى وضعها على مدرّعات خفيفة، ثم تقوم بإطلاق صواريخ موجّهة، تتميز بدقة الإصابة.