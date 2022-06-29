أسماء جلال تستعيد ذكريات طفولتها: «مكنتش بحب شكل رجلي وبتكسف ألبس قصير»

ظهرت الفنانة أسماء جلال ضيفة على إحدى حلقات برنامج Ab talks مع الإعلامي أنس بو خش، وتحدثت عن كثير من الأمور الخاصة بها التي تسببت في تصدرها التريند.

وخلال الحلقة، تحدثت الفنانة أسماء جلال عن طفولتها فقالت بأنها عاشتها على جزأين؛ الأول تخيلت أنها تعيشه كما تشاء، والثاني كان عكس ما أرادته تماما حيث قالت: «الجزء اللي أنا عوزاه مكملش غير من سنة والجزء اللي مش عايزاه مكمل لحد مكبرت فدا اللي مؤثر أكتر في الذكريات».

أسماء جلال تتحدث عن طفولتها

وتابعت أسماء جلال بأنها طفولتها لم تكن حزينة بل بالعكس كانت في فترة من الفترات سعيدة جدا إلى أن وصلت إلى وقت حدث فيه بعض التدخلات، ومن هنا بدأت فترة تحكمات، متابعة: «بيلوموني أني طفلة اللي هو اكبري أنتي مش صغيرة».

وأضافت جلال: «انتى مش صغيرة على اللبس على الضحكة على الرقصة فكبرت بدرى وأنا طفلة جدا».

أسماء جلال: اتقالي رجلك وحشة

وأكدت الفنانة أسماء جلال أنها كانت تنزعج أن تكون طفلة ويتم توجيه نصائح لها بعدم ارتداء شورت حتى وصل الأمر إلى التنمر، فقالت: «لما كنت بعند بقى يتقالي متلبسيش شورت علشان رجليكي وحشة فبدأ الموضوع يأثر على ثقتي في نفسي علشان أبدأ أداري جسمي».

وتابعت: «الانتقاد أثرت عليا ولحد فترة مكنتش بحب رجلي ومكنتش بحب ألبس قصير وكنت بتكسف جدا من شكل جسمي وحسيت أن عندهم حق، والكلام دا كان من حد المفروض أنه يدعمني ويقولي كلام حلو بس كان فيه حد تاني بيوازن الموضوع وهو بابا».