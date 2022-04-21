أسماء جلال تطلق «زغروطة» قبل قفزها من الطائرة: مدتها 9 ثواني «فيديو»

قالت الفنانة أسماء جلال إنها أجرت مغامرة منذ حوالي عام عبارة عن «دايفينج»، وهذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها هذه التجربة، لافتة أنها لا تجيد السباحة، وبعدما اندمجت مع التجربة وعندما نظرت خلفها لم تجد المدرب، فاضطربت ووصلت للقاع شربت مياه البحر.

لست رومانسية وأتمتع بسرعة البديهة

وأضافت أسماء جلال، خلال استضافتها ببرنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة قناة القناة الأولى، اليوم الخميس، أنها إذا اشتركت في دور «سوبر هيرو»، فستختار له اسم «سوبر سوسو».

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يعيش الكثير من الناس نفس مغامرتها في «سكاي دايفينج»، لافتة إلى أنه في نفس الوقت البعض قد لا يشعر بالانبساط، موضحة أنها ليست رومانسية كما يشاع عن برج الجوزاء ولكنها تتميز بسرعة البديهة.

وطلب منها مقدم البرنامج إطلاق «زغروطة»، فوافقت على شرط أن يحسب لها وقت الزغروطة، والتي وصل طولها لـ 9 ثوان.

أجمل إحساس في حياتي

وقالت الفنانة أسماء جلال عقب قفزها من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سماء الأقصر، «أجمل إحساس في حياتي، ممكن نطلع تاني؟»

وعن تجربتها في القفز من السماء، أوضحت أنها في البداية كانت تشعر بالخوف والإثارة، «النهاردة من أحلى أيام حياتي»، لافتة أن أصعب مرحلة صعبة في التجربة عندما فتح باب الطائرة للقفز منها.

لن أكتب تفاصيل حياتي في كتاب

ولفتت أنها الأخت الصغرى من بين أخواتها، ولا تمانع في الالتحاق بمهنة تظل بها لمدة 20 عاما، بشرط أن يكون العمل تحبه، مثل التمثيل، رافضة أن تكتب تفاصيل حياتها في كتاب، «كتبت 3 صفح قبل كدة واترعبت حد يقراهم وقطعتهم».