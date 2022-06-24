فضل قراءة سورة الدخان يوم الجمعة.. «تطرد الشياطين وتكفي المؤمن كل سوء»

تعد قراءة سورة الدخان يوم الجمعة من الأعمال المستحبة التي لها فضائل عديدة، إذ تحصن من يقرأها وتجلب له البركة والرزق، وهو ما تناولته عن قرب دار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤلات عديدة حول قراءة سورة الدخان يوم الجمعة، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية.

قراءة سورة الدخان يوم الجمعة

وردا على التساؤلات المتعلقة بموضوع فضل قراءة سورة الدخان يوم الجمعة، أجابت دار الإفتاء المصرية بأنه: «ورد ذلك في حديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال والمستحبات، فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: (مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)»، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير».

وقال العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير»: «(من قَرَأَ حم الدُّخان فِي لَيْلَة جُمُعَة أَو يَوْم جُمُعَة بنى الله لَهُ) بهَا (بَيْتا فِي الْجنَّة) وَمن لَازم ذَلِك دُخُوله إياها لأنه انما بنى لَهُ ليسكنه».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ» أخرجه الترمذي، وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: [هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَهِشَامٌ أَبُو المِقْدَامِ يُضَعَّفُ، وَلَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ]».

فضائل قراءة سورة الدخان

ويمكن تعداد فضل قراءة سورة الدخان يوم الجمعة، في بعض النقاط وذلك من خلال أحاديث شريفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فضل قراءة سورة الدخان يوم الجمعة:

- يحصل المؤمن عند قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة: «على الرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى، فهي تغفر الذنوب لصاحبها، وتجلب الخير والبركة والرزق»، وفقا للإفتاء.

- من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة بني له بيت في الجنة، وبسبب قراءتها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يستغفر لقارئها سبعون ألف ملك إلى أن يصبح، بالإضافة إلى أنها تطرد الشياطين وتكفي المؤمن كل سوء.