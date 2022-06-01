نقل فتاة لمستشفى الهرم دهستها سيارة أجرة بدائرة بولاق الدكرور

تعرضت فتاة عشرينية لإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، صباح اليوم.

ودهست السيارة الفتاة وأبعدتها لعدة أمتار، وهو ما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، قبل أن تنقل للمستشفى لتلقي العلاج وهي في حالة حرجة.

قل فتاة لمستشفى الهرم بعد حادث تصادم

بداية الواقعة كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل فتاة لمستشفى الهرم بعد تعرضها لإصابات بنزيف وكسور، وفي حالة صحية حرجة نتيجة حادث تصادم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتبين لرجال المباحث بعد إجراء التحريات، أن المصابة تبلغ من العمر نحو 25 عاما، وأثناء سيرها بالشارع في منطقة كفر طهرمس، صدمها سائق سيارة ميكروباص، ونُقلت الفتاة للمستشفى.

وألقى رجال المباحث القبض على سائق الميكروباص المتسبب في الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق فيها.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

وفي سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار خشية امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومباشرة عمليات التبريد خشية تجدد اندلاع النيران مرة أخرى.