مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ11 في بولاق الدكرور.. «تعاني من اضطرابات نفسية»

لقيت طالبة مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الـ11 من أحد عقارات منطقة بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة وأنها سقطت بعدما اختل توازنها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ لقسم شرطة بولاق

ورد بلاغ الى قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بسقوط فتاة من الطابق الـ11، وبالانتقال والفحص تبين أن الطالبة تبلغ من العمر 11 عاما، بالصف السادس الابتدائي، وأنها سقطت من الطابق الـ11 على سيارة كانت تقف أسفل العقار.

تعاني من اضطرابات نفسية

كما تبين أنه في وقت الحادث كان والدها ووالدتها في عملهما، وأفادا عقب سؤالهما بأن ابنتهما المتوفاة تعاني من فرط حركة واضطرابات نفسية، وأن سبب سقوطها من العقار اختلال توازنها في أثناء لعبها على كرسي أسفل الشباك، كما أنهما لم يتهما أحدا بالتسبب في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.