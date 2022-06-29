«محمد» و«آدم» طفلان يعانيان من ضمور العضلات ببني سويف.. «محتاجين حقنة الحياة»

حُلم لم يتخيل أحد تحقيقه، وهو جمع 40 مليون جنيه خلال أيام قليلة لإنقاذ «رقية»، تلك الطفلة التي لم يتجاوز عمرها العامين، وتعاني من مرض ضمور العضلات، فعلها المصريون وجمعوا مبلغا ماليا يتخطى ثمن الحقنة اللازمة لعلاج هذا المرض، وهو ما فتح باب الأمل لعدد من الأطفال الآخرين المصابين بنفس المرض، ويتمثل في جمع هذا المبلغ الضخم مرة ثانية وثالثة للحصول على العلاج.

آدم يعاني من ضمور العضلات.. وأسرته: عندنا أمل

في محافظة بني سويف وتحديدا في مركزي ببا والفشن، ومع أسرتين لا يملكان من الدنيا شيئًا سوى طفلين لا يتخطى عمر كلا منهما عامين، الأول آدم مصطفى والذي يبلغ من العمر عام و11 شهرا، وحيد والديه، بعدما مات لهما توأم عقب ولادتهما بساعات، يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وعلاجه الوحيد يتمثل في حقنة بمبلغ 40 مليون جنيه، من شأنها أن تنقذه من المرض، وهو ما جعل والديه يناشدان وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب لجمع التبرعات لإنقاذه.

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع الطفل آدم ووالديه:

وقال مصطفى أبو العلا، والد الطفل آدم، إن نجله يعاني من مرض نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي، وإن هذا المرض يصيب كل عضلات الجسم ويصل لعضلة القلب في النهاية ويتوفى الطفل، مشيرا إلى أن علاج «آدم» يكمن في حقنة يبلغ سعرها 40 مليون جنيه، ولا بد له من أخذها قبل أن يتم العامين من عمره.

والدة محمد: ما فعله المصريون مع رقية أعطانا الأمل

وفي قرية الشريف بمركز ببا بمحافظة بني سويف، طفل آخر يدعى محمد حجاج رفاعي، يبلغ من العمر عام و8 أشهر، ويعاني من مرض ضمور العضلات، بسحب والدته التي أكدت إنه في عمر سنة و3 أشهر كان بحالة جيدة وبدأ في الوقوف على قدميه رغم تأخرها نوعا ما، إلا أنه ومع تعرضه لـ«السخونية» تراجعت حركته كثيرا وتوجهنا به لعدد كبير من الأطباء الذين أكدوا على أنه يعاني من مرض ضمور العضلات، ومنذ ذلك الوقت مر أكثر من 5 أشهر «نسير على العلاج الطبيعي والأدوية دون نتيجة، وأخبرنا الأطباء أن الحل الوحيد لعلاجه هو حقنة ثمنها 2 مليون دولار».

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع الطفل محمد ووالدته:

وأضافت والدة الطفل محمد، «خلال الفترة الماضية أصابتنا حالة من اليأس في شفاء محمد، ولكن عندما رأينا ما حدث مع الطفلة رقية، مريضة ضمور العضلات بالإسكندرية، وما فعله الشعب المصري معها، حيث جمعوا لها ثمن الحقنة، أعطانا هذا أملا جديدا ودافعا في بدء حملة لجمع تبرعات لمحمد وعلاجه».

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