وفاء عامر: نفسي يكون في صندوق مخصص لعلاج مرضى ضمور العضلات

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بعد جمع التبرعات الخاصة بالطفلة رقية، موجهة الشكر لكل من ساند الطفلة وتبرع لها حتي لو بمبلغ بسيط، إذ استقبلت الطفلة رقية وأسرتها في منزلها دعمًا لها.

وفاء عامر تتحدث عن الطفلة رقية

وقالت الفنانة وفاء عامر في تصريح لـ«الوطن»، أناشد بإنشاء صندوق لمرضى ضمور العضلات الشوكي، فيجب أن يتم تفعيله في أقرب وقت، بالإضافة إلى توفير صندوق خاص بأدوية خاصة بعلاج حالتهم تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويكون الدفع عن طريق صندوق تحيا مصر، حتى يتم العفو من الضرائب: «عندنا 20 حالة نادرة زي رقية».

وأضافت وفاء عامر: «رئاسة الجمهورية ووزارتي التضامن والصحة، تابعوا الحالة الصحية للطفلة رقية لحظة بلحظة، حيث جاءت التبرعات من كل الدول العربية»، كما وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر لكل من ساندها ووقف بجوار الطفلة.

وتابعت الفنانة: «رقية وكل طفل زيها وطن صغير يستحق الحياة، أول مشوفتها قولت 40 مليون جنيه هيتجمعوا إزاي؟، محدش يستقل أبدًا بجنيه واحد تبرع».

وفاء عامر تشكر جريدة «الوطن»

وقدمت الفنانة وفاء عامر، الشكر لجريدة «الوطن»، على إطلاقها مبادرة لدعم الطفلة «رقية» حتى يتسنى لها الحصول على حقنه سعرها 40 مليون جنيه للشفاء من مرض ضمور العضلات: «كل الشكر لكل اللي شير أو اتبرع وشارك، والفنانة أيتن عامر وأحمد العوضي والكثير من الفنانين».

وأوضحت أنها تواصلت، اليوم، مع الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لإنشاء صندوقًا خاصَا للحالات الحرجة والمستعصية، ويكون تابعًا لصندوق تحيا مصر: «ده الصندوق الوحيد اللي معفي من الضرائب ولا يخصم منه جنيه، وعليه رقابة».

وتابعت: «بطالب يكون فيه برامج توعية شديدة حتى لا يصاب الأطفال الجدد بأي أمراض، وفي مجموعة كبيرة من التحاليل لازم المقبلين على الزواج يعملوها يا ريت الكل يلتزموا بيها».