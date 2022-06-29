ضبط المتهم بهتك عرض طفلتين في «أسانسير» بالخانكة.. مسجل خطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط وتحديد المتهم في واقعة التحرش وهتك طفلتين في أسانسير داخل حد العقارات بمنطقة القلج بالخانكة، والذي كشفته أجهزة الأمن بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة وتتبع خط سيره في الوصول للمنطقة والخروج منها بعد الواقعة.

وتبين أن المتهم عامل، 37 عاما، ومقيم بمنطقة المرج في القاهرة، مسجل شقي خطر «آداب عامة»، وسبق اتهامه في عدة قضايا وجرى حبسه مسبقا.

المتهم استغل براءة طفلتي الخانكة

تحرر محضر بالواقعة، واعترف المتهم بواقعة هتك عرض طفلتي الخانكة، مشيرا أنه ركب معهم الأسانسير ووضع يده على مناطق حساسة بجسديهما مستغلا براءتهما وصغر سنهما، وتولت الجهات المعنية بمركز الخانكة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وعرضه برفقة التحريات وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

عرض طفلتي الخانكة على الطب الشرعي

كانت أجهزة التحقيق بمركز الخانكة في محافظة القليوبية قد عرضت طفلتي الخانكة اللتين تعرضتا لمحاولة هتك عرض وتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسميهما من قبل عامل تحت تهديد السلاح داخل أسانسير العقار الذي تقطنان فيه بالقلج مركز الخانكة على الطب الشرعي، لبيان آثار محاولة المتهم التعدي عليهما وتبين عذرية المجني عليهما، وإن الجرح في إحداهما سطحي.

وقالت والدة طفلتي الخانكة في التحقيقات، إن نجلتيها تعرضتا لمحاولة هتك عرض وتحرش تحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص، فقام بتتبعهما وطلب ركوب الأسانسير معهما وقام بتعطيله وتهديدهما بمطواة ووضع يده على أماكن حساسة وإصابة إحداهما بجرح سطحي.

بلاغ بتعرض طفلتين لمحاولة هتك عرض

وتلقت أجهزة الأمن بالخانكة، بلاغا من «ن ر» 38 عاما، ممرضة ومقيمة بالقلج، تتهم مجهولا تم تحديده عقب البلاغ، بمحاولة هتك عرض طفلتيها في أسانسير العقار الذي تعيش فيه، بوضع إصبعه في منطقة حساسة لدى الطفلتين وهرب.

وبفحص الواقعة تبين أنه أثناء صعود نجلتي المبلغة بالمصعد في العقار محل سكنهم بقرية القلج مركز الخانكة، قام شخص مجهول جرى ضبطه عقب تحديده من أجهزة الأمن بوضع إصبعه داخل منطقة حساسة بنجلتيها 10 سنوات و8 سنوات، مما أدى لوجود آثار بقع دماء بسيطة عند الأولى، وبعرضهما على الطب الشرعي تبين عذريتهما.