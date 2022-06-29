الكنيست يصوت على حل نفسه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، أن أعضاء الكنيست سيصوتون اليوم الأربعاء، على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

لابيد رئيسًا للحكومة

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إنه حال لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة قبل التصويت في الكنيست، فإن رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، سيصبح رئيسًا للحكومة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة، الذي لم يتم التوافق عليه بعد.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن المعارضة الإسرائيلية تطالب بإجراء الانتخابات في 25 أكتوبر المقبل، أملا في الحصول على أصوات طلاب المعاهد الدينية اليهودية الذين سيكونون في عطلتهم الصيفية، في الوقت الذي يفضل فيه الائتلاف الحكومي إجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر.

التصويت على حل الكنيست

وكان الكنيست الإسرائيلي، صوت على حل نفسه بعد دعوة من الائتلاف الحكومي الذي واجه في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من العقبات التي هددت بسقوطه، وآخرها الفشل في تمرير قانون الطوارئ في الضفة الغربية، وقبلها فقدان الأغلبية في الكنيست ما جعل رئيس الحكومة نفتالي بينيت يبادر بهذه الخطوة بالاتفاق مع نائبه يائير لابيد.