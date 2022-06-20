المعارضة الإسرائيلية بصدد طرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء

في إطار سعي المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق، فإن المعارضة تنوي تقديم طرح مشروع القانون الخاص بحل الكنيست بعد غد الأربعاء للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية له.

ضغوط لحل الكنيست

وتمارس المعارضة الإسرائيلية ضغوطًا كبيرة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يحاول منع حكومته من الانهيار وخصوصًا بعد العديد من الضربات التي تلقتها، أبرزها فقدان الأغلبية في الكنيست، بالإضافة إلى فشلها في تمرير قانون الطورائ في الضفة الغربية المُحتلة.

مشروع قانون حل الكنيست

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الإخبارية، فمن غير المتوقع أن تخاطر أحزاب اليمين في المعارضة بطرح مشروع قانون حل الكنيست بعد غد، في حال عدم إعلان عضو الكنيست من حزب «يمينا نير أورباخ»، عن تأييده له، لأن سقوط مشروع القانون لن يسمح بإعادة طرحه لأشهر طويلة.

ووفقًا للوكالة، لن تطرح الحكومة الاسرائيلية الأسبوع الجاري أيضًا مشروع قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة للتصويت عليه بسبب عدم توفر الأغلبية.