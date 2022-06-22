خطوة أولى.. الكنيست يصوت على القراءة الأولى لحله

أقر الكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم، بكامل هيئته حل نفسه في قراءة أولية، وهو إجراء من شأنه أن يحفز خروج إسرائيل إلى انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات ونصف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كلكلست» الإسرائيلية، بدأ النقاش صباح اليوم بعد أن أوضح رئيس لجنة الكنيست «نير أورباخ» في محادثات مغلقة أنه لن يسارع إلى تفعيل اللجنة التي يرأسها لمناقشة مشروع قانون حل الكنيست بعد الموافقة عليه في قراءة أولية وسوف يعطي بضعة أيام أخرى لتشكيل حكومة بديلة.

التعجيل في القرار

وحرصت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على التعجيل بإقرار ذلك القانون، وفي الاتجاه الآخر حاولت المعارضة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق المماطلة سعيًا للوصول إلى السلطة بدون انتخابات.

ولحل الكنيست بعد التصويت التمهيدي، ينبغي التصويت في لجنة منفصلة بالإضافة إلى 3 عمليات بمشاركة جميع أعضاء الكنيست، لتتوجه إسرائيل إلى الانتخابات الخامسة خلال 4 سنوات والدخول في حالة جمود سياسي غير مسبوقة.

الانتخابات في أكتوبر

ونشرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الانتخابات المقبلة من الممكن أن تُجرى في 25 أكتوبر المقبل، وحتى هذا التوقيت سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة حكومة تسيير الأعمال وفقًا لاتفاق تقاسم السلطة الذي أبرمه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت قبل عام من الآن.

وكان بينيت ولابيد شكلا تحالف من أجل الإطاحة بنتنياهو وإنهاء عهده الذي طال كثيرًا كأطول رئيس وزراء يحكم إسرائيل، فيما يجري نتنياهو الآن محادثات عديدة لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان عن طريق إقناع الكثير من أعضاء الائتلاف الحاكم.