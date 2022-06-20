اتفاق لحل الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.. وإجراء انتخابات

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم، بأنه تم اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات.

تحذير إسرائيلي من السفر لتركيا

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنّ حكومته حذرت من السفر غير الضروري للإسرائيليين إلى تركيا وتحديدًا إسطنبول، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

العمل على إحباط أي هجوم محتمل

ومن المتوقع أن يظل تحذير إسرائيل من سفر المواطنين إلى تركيا ساريًا حتى يتم القبض على خلية إرهابية إيرانية، ويشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الخلية لا تزال في تركيا، وقوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل.