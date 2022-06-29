رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب «الطب البشري»

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات كلية الطب البشري، والتي تعقد إلكترونيا بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة رشاد، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صبري عبد الباسط، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

حرص جامعة سوهاج للنهوض بالعملية التعليمية

وخلال جولته أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، على حرص جامعة سوهاج النهوض بالعملية التعليمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب، لافتاً إلى أنه يتم باستمرار متابعة سير الامتحانات أولًا بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها.

القاعات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة

وذكر الدكتور أسامة رشاد، أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الامتحانات بمادة الأطفال، مضيفاً أن القاعات في جامعة سوهاج مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم، إلى جانب التهوية الجيدة للقاعات لضمان راحة الطلاب أثناء الامتحان.

عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان 383 طالبا وطالبة

وأشار الدكتور صبري باسط، إلى أنه قد بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان 383 طالبا وطالبة، وتم توزيعهم على 6 قاعات بمركز الاختبارات الإلكترونية، موضحاً أن كل الأجهزة متصله بخط نت داخلي، ويتم متابعة كافة الأمور التقنية الخاصة بالامتحان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.