الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة.. بينهم أسرى محررون

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية شملت 12 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون.

اعتقالات رام الله

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقل 6 شباب من فلسطين، وهم: الأسير المحرر طاهر أكرم حامد (25 عاما)، والأسير المحرر محمود علي حامد (21 عاما)، والأسير المحرر مهند عبدالحليم الشبراوي (25 عاما)، وجمعة عوض حماد، وإسماعيل راتب حماد، والأسير المحرر عبادة حسام حماد (20 عاما).

اعتقالات نابلس

وفي مدينة نابلس الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 طلاب جامعيين، وهم: عمير شلهوب، إيهاب عاشور، ومحمد سلامة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة معين حسين، على حاجز عسكري أقامته عند المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية، والشاب أحمد نصر قراقع بعد مداهمة منزله في مخيم العزة شمال مدينة بيت لحم.

اعتقالات الخليل

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمزي الرجبي.