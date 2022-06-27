فلسطينيون ينظمون وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال ببيت لحم

شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال، أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

إجراءات تعسفية للاحتلال

وقال محافظ بيت لحم، كامل حميد، إنّ الأسرى يسطرون بطولات بصمودهم أمام إجراءات الاحتلال التعسفية داخل السجون وهم يعيشون ظروفا حياتية صعبة.

بدوره، بيّن مدير عام نادي الأسير في بيت لحم، عبدالله زغاري، أنّ هذه الوقفة مساندة للأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة المرضى والمضربين، وعلى رأسهم الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، رغم وضعه الصحي الصعب والموجود في عيادة مستشفى الرملة.

زيادة أعداد الأسرى الإداريين

وأشار إلى ازدياد أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 640 أسيرا، مستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّ الأسرى الأطفال يتعرضون للتعذيب داخل السجون، ويحاول الاحتلال إلصاق تهمة الارهاب للأسير أحمد مناصرة الذي تم اعتقاله وهو بعمر 13 عاما، وغدا ستعقد جلسة له في محاولة للإفراج عنه بعد أن أمضى أكثر من ثلثي محكوميته.