وكيل «تعليم مطروح» يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة «الطالب المثقف» على مستوى محافظة مطروح، والتي أجريت التصفيات النهائية لها على مدار الأسبوع الماضي، تحت إشراف هدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم مطروح، وتنفيذ توجيه عام المكتبات، وذلك لرفع الوعي لدى الطلبة والطالبات على مستوى الإدارات التعليمية والقطاعات في مختلف المدارس بنطاق المحافظة.

إشادة بلجنة تحكيم المسابقة

وقدم وكيل تعليم مطروح، الشكر والتقدير لجنة تحكيم المسابقة برئاسة مدير الشئون التنفيذية، مشيدا بالجهود المبذولة والالتزام بالحيادية والمصداقية وإعطاء جميع الطلاب المشاركين حقهم كاملاً.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية، مثمنا إقبالهم على القراءة وعشقهم لها لما تمثله من ذخيرة ثقافية واجتماعية تفيدهم في دراستهم العلمية في المستقبل، مؤكداً لهم ضرورة الظهور بمستوى جيد وتشريف محافظة مطروح بين كافة محافظات الجمهورية والتحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية أسوة بزملائهم في الأنشطة التربوية المختلفة، والذين حققوا نتائج جمهورية رائعة خلال هذا العام ونالوا إشادة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والذي لا يدخر جهدا في تقديم جميع سبل الدعم للمنظومة التعليمية.

اهتمام بالأنشطة ودعم المتميزين

وقال وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك اهتماما بجميع الأنشطة في المدارس وتنفيذ مسابقات ومهرجانات ومعارض والمشاركة في جميع الفعاليات التي تنفذها الوزارة ومشاركة الطلاب المتميزين بها، وتشجيع المواهب ودعمهم من خلال المديرية والمحافظة، وتكريم الذين يحققون مراكز متقدمة في المسابقات المتنوعة.