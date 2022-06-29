البترول: ننفذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتخزين الكربون.. وسنعلنها في COP27

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس القطاع الدولي ببنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، إيف جايكوب، والرئيس التنفيذي للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط، إيميريك أرنو، والوفد المرافق لهما، حيث تم بحث موقف المشروعات التي ينفذها قطاع البترول حاليا، والتي قد يُساهم البنك في توفير تمويل لها، فضلا عن بحث استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27.

مشروعات استراتيجية

وخلال اللقاء، أكد الملا، أنّ محفظة أعمال قطاع البترول تتضمن حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والتكرير، وغيرها، في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث أوجه العمل البترولي، مشيرا إلى توجه الدولة لمنح الفرصة للقطاع الخاص ودعمه وتفعيل دوره في مشروعات الدولة الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أنّ القطاع ينفذ حاليا عدة مشروعات ومبادرات لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالعديد من مواقع العمل البترولي، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ليتم الإعلان عنها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 القادمة بمدينة شرم الشيخ.

منتدى مصر للتعدين

ووجّه الملا، الدعوة للوفد الفرنسي لحضور منتدى مصر للتعدين، الذي يعقد الأسبوع المقبل في القاهرة، ويعد فرصة متميزة لاستعراض الإصلاحات التي أُجريت في قطاع التعدين، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال الثروة المعدنية في مصر.

من جانبه، أكد جايكوب، أنّ البنك الفرنسي يعمل في مصر منذ 40 عاما، ويساهم حاليا في عدة مشروعات بمصر، ومن ضمنها المساهمة في تمويل مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، مشيدا بقناعة الدولة المصرية واستعدادها الدائم للتطوير في جميع المجالات، وأنّ البنك مهتم بتوسعة محفظة أعماله في مصر ودراسة المشروعات الاستراتيجية المختلفة بقطاع البترول وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة به والتوسع في نشاط التمويل لهذه المشروعات.

مجالات التحول الطاقي

وأضاف أنّ البنك يعمل حاليا على استقطاب خبراء فنيين ومستشارين لمجالات التحول الطاقي وتكنولوجيات خفض الانبعاثات، كما يرغب في التعاون مع مصر في المشروعات التي يعمل قطاع البترول عليها حالياً في هذه المجالات.

حضر المباحثات: الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، والمهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات.