آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة خان يونس

توغلت آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضي المواطنين الفلسطينين الحدودية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف من قبل الاحتلال.

التوغل لعشرات الأمتار

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عددا من الآليات العسكرية انطلقت من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية في القرارة.

وأفادت الوكالة بأن ذلك جرى وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية وغاز مسيل للدموع، وأعمال تجريف في المنطقة المستهدفة.

توغل متواصل

جدير بالذكر أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.