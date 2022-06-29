سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 7 منشآت شرق القدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 منشآت قرب بلدة عناتا شرق مدينة القدس المُحتلة، وأوضح رئيس بلدية عناتا، طه الرفاعي، إن قوات الاحتلال هدمت 4 بركسات و3 حظائر للأغنام تعود لمجموعة أفراد من عائلة الكرشان، في منطقة وعر البيك بمحاذاة الشارع الالتفافي الواصل ما بين بلدتي عناتا والزعَيِّم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

هدم منشأة تجارية

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد هدمت الأربعاء الماضي، منشأة تجارية لتصليح المركبات، وجدارا استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، للمواطن الفلسطيني سالم أبو مرخية قرب عناتا.

حجة البناء بدون ترخيص

يشار إلى أن الاحتلال، ينفذ منذ أكثر من عام عمليات هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.