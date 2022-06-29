الصحة تبحث مع شركة عالمية توفير وحدات متنقلة لأشعة اكتشاف أورام الثدي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، ميشيو كوندو المدير التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

13 جهاز أشعة مقطعية لدعم المستشفيات

في بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لممثلي الشركة على توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، في إطار العمل على التطوير المستمر للمنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الوزير بحث مع الوفد، آليات التعاون في توفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث آليات الكشف المبكر عن الأورام، ضمن مبادرة سرطان القولون والرئة، التي سيتم إطلاقها تحت شعار «100 مليون صحة».

توفير وحدات متنقلة لأشعة أورام الثدي

أضاف متحدث الصحة، أن الوزير بحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، والخدمات الطبية الخاصة بالمناظير، وفقًا لجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى بحث إمكانيات التعاون لتوفير أحدث الأجهزة في مجال الرنين المغناطيسي، مضيفا أن الوزير بحث إمكانية التعاون في توفير وحدات متنقلة لأشعة الماموجرام الخاصة بفحوصات اكتشاف أورام الثدي، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير بحث التعاون مع الشركة، في توفير مركزًا متخصصًا لتدريب الكوادر الفنية على أجهزة الأشعة، بكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحية لشؤون المبادرات العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.