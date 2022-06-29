«الصحة» تكشف عدد اللقاحات المستهلكة من لقاحات كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا، فنسجل متوسطا يوميا من 4 لـ 6 حالات، لافتة إلى الاستمرار في عملية تطعيمات المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى المحافظات الجمهورية من خلال حملة طرق الأبواب، مشيرة إلى أن اللقاحات والتطعيمات من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحصول على لقاحات كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فقط، لافتة إلى توفير كل اللقاحات داخل مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وداخل محطات المترو وسكك الحديد والمولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية المتنقلة، لافتة إلى أن التطعيم يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، وأعلنت عن استقبال مصر 140 مليون جرعة من اللقاحات منذ انتشار الجائحة ووجود فائض يصل إلى 60 مليون جرعة.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية التي ظهرت تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وإحساسا بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم والكسل، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

حملة طرق الأبواب

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم ما يقارب من 65% من المواطنين حتى الآن، مؤكدة استمرار حملة طرق الأبواب والسعي وراء تطعيم 70% من المواطنين، للاستمرار في تحقيق مناعة القطيع، للحد من السيطرة على الفيروس والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، حيث إنه يشهد استقرارا من حيث أعداد إصابات فيروس كورونا وانخفاضا شديدا في الوفيات قد نكون وصلنا لصفر وفيات حالات حرجة، وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.