نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار.. تعلن اليوم

نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار، واحدة من كلمات البحث العربية التي سيطرت على محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الاختبارات التي أداها الطلاب المغاربة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار على النحو التالي:

نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار

ويمكن لطلاب المغرب المنتمين للدورة العادية وكذلك أولياء الأمور الحصول على نتائج البكالوريا 2022 برقم المسار من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من هنـــا، ففور نجاح الطلاب يتم تأهيلهم للانتقال إلى مرحلة الجامعات.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار

وفقا للتربية الوطنية، فإن هناك طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا أولا يمكن من خلال موقع bac.men.gov.ma أو men.gov.ma .

وفي حال اختيار موقع وزارة التربية الوطنية، فإن الطلاب وذويه يقومون بفتح الموقع واختيار نتائج البكالوريا الدورة العادية، وإدخال رقم المسار وفي الخطوة الأخيرة يتم اختيار تبويب عرض النتيجة بالضغط عليه .

وأعلنت الجهات المعنية بالمغرب أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 اليوم الجمعة وتستكمل باقي المناطق على مدار يومي السبت والأحد.

يذكر أن نتائج امتحانات الطلاب في البكالوريا الدورة الاستدراكية 2022 سوف يتم الإعلان عنها أيام 22 و 23 و24 يوليو المقبل من العام الجاري، إذ أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات نهاية الشهر الجاري وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ المغرب.