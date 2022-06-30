سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-6-2022 في البنوك المصرية

ما زال سعر الدينار الكويتي يتناين مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آليات السوق والعرض والطلب في كل مؤسسة مصرفية، ومع التغييرات الدولية بالعالم، إذ يحظى باهتمام كبير بين المواطنين كونه من أعلى العملات سعرا.

وفي بداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وفى خلال السطور التالية يستعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية، بالسطور التالية:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.82 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، مع التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي 61.31 جنيه للبيع مقابل 58.82 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس الموافق 30 يونيو، نحو 57.39 جنيه للشراء مقابل 61.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لنحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الخميس 30 يونيو نحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن سعر الريال السعودي فسجل اليوم الخميس الموافق 30 يونيو استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء سعره في بنك مصر نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 4.97 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني.