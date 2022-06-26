سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-6-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات اليوم الأحد بعد عودة البنوك للعمل بعد الراحة الأسبوعية التي استمرت لمدة يومين، يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خاصة المقبلين على السفر.

وفي السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة أسعار العملات العربية، نقدم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 61.24 جنيه للبيع مقابل 58.71 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 57.31 جنيه للشراء مقابل 61.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لنحو 57.49 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 57.49 جنيه للشراء مقابل 61.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.71 جنيه للشراء مقابل 61.24 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، كما جاء بالسعر ذاته في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث وصل إلى نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.