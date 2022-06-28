سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون باستمرار أسعار العملات المختلفة في الأسواق المصرفية المصرية، إذ أنها موضع اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بشكل يومي، في ظل التطورات والتغييرات والأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم.

ومن خلال متابعات بداية التعاملات في البنوك العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، يعرض موقع «الوطن» اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2022 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مع بداية التداولات الصباحية، في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 58.85 جنيه للشراء مقابل 61.26 جنيه للبيع، وفق لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 57.37 جنيه للشراء مقابل 61.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء إلى 60.96 جنيه للشراء مقابل 61.33 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

وبلغ اليوم الثلاثاء سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر العملة الكويتية اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 57.55 جنيه للشراء مقابل 61.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي 61.26 جنيه للبيع مقابل 58.74 جنيه للشراء، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما الريال السعودي، فقد شهد سعره اليوم الثلاثاء استقرارًا في عدد من البنوك المصرفية المصرية، إذ سجل في بنك مصر إلى نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وجاء سعر في بنك قناة السويس نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.