سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-6-2022 في البنوك المصرية

حدّثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات بها، ومنها الدولار، والدينار الكويتي الذي يعد واحدا من أقوى العملات الخليجية في مصر، وذلك لحجم الاستثمارات بين البلدين، فضلا عن عدد العمالة المصرية في الكويت، ولهذا يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خاصة المقبلين على السفر.

واليوم الإثنين 27 يونيو، يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية الحالي، في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين نحو 57.38 جنيه للشراء مقابل 61.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لنحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.71 جنيه للشراء مقابل 61.24 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 61.26 جنيه للبيع مقابل 58.84 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن عملة الرياض، فشهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء كما يلي:

في بنك مصر وصل سعره لنحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، كما جاء بالسعر ذاته في البنك الأهلي المصري.