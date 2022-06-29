«التعبئة والإحصاء»: انخفاض معدلات الوفاة لـ37 ألف حالة شهريا

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعمل بعدة محاور منها تتبع البيانات، وبخاصة في المشكلة السكانية ورصد الوضع من مواليد ووفيات، حيث يركز على خفض معدلات المواليد.

شرف الدين: انخفاض معدلات الوفاة أمر إيجابي

وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بالنسبة للوفيات، فإننا نعمل على تحسين مستوى الصحة وبالتالي تقل معدلات الوفاة، وانخفاضها خلال الفترة الماضية أمر إيجابي».

التعبئة والإحصاء: نحسن مستوى الصحة وبالتالي تقل معدلات الوفاة

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن «إحصائيات الوفيات في الفترة الأخيرة أصبحت 37 ألف حالة وفاة في الشهر، مقابل 70 ألف حالة شهريا من قبل»، مشيرًا إلى أن مصر زادت نصف مليون نسمة خلال 120 يوما، بسبب قلة أعداد الوفيات وزيادة المواليد.

ولفت شرف الدين، إلى أن آخر إحصائية شهدت زيادة مصر 2 مليون و150 ألف مولود في السنة، مقابل 650 ألف حالة وفاة.