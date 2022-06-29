تفاصيل حادث أسانسير الخانكة.. مسجل خطر حاول هتك عرض طفلتين

كشفت التحقيقات في واقعة حادث اسانسير الخانكة الذي شهد قيام احد الأشخاص بمحاولة هتك عرض طفلتين شقيقتين 10 سنوات و8 سنوات داخل المصعد تحت تهديد السلاح ولامس أجزاء حساسية من جسديهما واصاب أحداهما بجرح سطحي ان المتهم من قاطني منطقة المرج في محافظة القاهرة ومسجل شقي خطر أداب عامه وسبق إتهامه في عدة قضايا وقررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق

الواقعة تمت تحت تهديد السلاح

وكشفت أقوال ام الطفلتين ضحيتا حادث اسانسير الخانكة ان المتهم دخل وراء نجلتيها الاسانسير عقب عودتهما من شراء الإفطار صباحا وعطل المصعد وهددهما بسلاح ابيض ووضع يده في مناطق حساسة لديهما واصاب الاولي بجرح سطحي مشيرة انها عرضت الطفلتين علي مستشفي خاص والطب الشرعي وتبين عذريتهما وان التقرير كشف ان المتهم تسبب في إيذايهما نفسيا وجسديا

اضافت أنه تم تحديد صورة المتهم والذي ألقت اجهزة الامن عليه من خلال تفريغ عشرات الكاميرات في المنطقة في محيط العقار الذي تسكن فيه حيث ثبت من التقارير الطبي ان طفلتيها تعرضتا لهتك عرض لمدة نصف ساعة مما أصاب احداهما بمكان حساس نتيجة عنف الجاني بيديه

تفاصيل ضبط المتهم في حادث اسانسير الخانكة

وكانت أجهزة مديرية امن القليوبية قد تمكنت من ضبط وتحديد المتهم في واقعة التحرش وهتك طفلتين في حادث اسانسير الخانكة داخل احد العقارات بمنطقة القلج وتبين ان المتهم عامل ٣٧ سنه مقيم بمنطقة المرج القاهره مسجل شقي خطر اداب عامه

تحرر محضر بالواقعة وإعترف المتهم بواقعة هتك عرض طفلتي الخانكة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وعرضه برفقة التحريات وحبسه

كانت اجهزة التحقيق بمركز الخانكة في محافظة القليوبية قد عرضت طفلتي الخانكة اللتين تعرضتا لمحاولة هتك عرض وتحرش وملامسة اجزاء حساسة من جسميهما من قبل عامل تحت تهديد السلاح داخل اسانسير العقار الذي تقطنان فيه بالقلج مركز الخانكة علي الطب الشرعي لبيان اثار محاولة المتهم التعدي عليهن وتبين عذرية المجني عليهما وان الجرح في إحداهن سطحي

تلقت اجهزة الامن بالخانكة بلاغا من ن ر سن ٣٨ ممرضه مقيمه القلج تتهم مجهول تم تحديده عقب البلاغ بمحاولة هتك عرض طفلتيها في أسانسير العقار الذي تعيش فيه بوضع اصبعه في منطقة حساسة لدي الطفلتين وهرب

بفحص الواقعة تبين انه اثناء صعود نجلتي المبلغه بالمصعد بالعقار محل سكنهم بقرية القلج مركز الخانكة قام شخص مجهول جري ضبطه عقب تحديده من اجهزة الامن بوضع اصبعه داخل منطقة حساسة بنجلتيها ١٠ سنوات و ٨ سنوات مما ادي لوجود اثار بقع دماء بسيطه عند الاولى وبعرضهما علي الطب الشرعي تبين عذريتهما