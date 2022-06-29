ماراثون رياضي بالقليوبية احتفالا بثورة 30 يونيو «فيديو وصور»

شارك اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في الماراثون الرياضي الذي نظمته محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبحضور كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور محمود الصبروت وكيل وزاره الشباب والرياضة، وعدد كبير من رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك احتفالا بثوره 30 يونيو، وانطلق الماراثون من أمام مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها مرورا بديوان عام المحافظة حتى آخر منطقة الفيلات بمشاركة 2000 شاب وفتاة.

فقرات فنية في الماراثون

كما تضمن الماراثون عدة فقرات احتفالية قام بها الشباب أمام ديوان عام المحافظة، من بينها عرض كاراتيه ثم عرض فنون شعبية لذوي الاحتياجات الخاصة وعرض قادرون باختلاف والتنورة.

الشباب أمل الأمة

وأكد المحافظ، أن الشباب هم أمل هذه الأمة وهم من سيحملون رايتها ويقودون مستقبلها، ولابد أن يصبح لدينا جيلا قوي البنيان سليم العقل قادرًا على رفع راية مصر في المحافل الدولية بكافة المجالات والدفاع عن أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة بجميع أنواعها هي السبيل الوحيد للوقاية من جميع الأمراض، داعيًا الجميع إلى ممارسة الألعاب الرياضية بكافة أشكالها الجماعية والفردية.

وقدم المحافظ التهنئة لشعب مصر بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، وكذلك قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وذكرى الثورة غالية على نفوس جميع المواطنين لأن المصريين استطاعوا إبهار العالم بثورة خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الثورة أسفرت عن طفرة كبيرة في عدة مجالات على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنظيم الماراثون هو النهوض بالرياضة المصرية والاهتمام بممارستها لكافة طوائف الشعب سواء النشء أو الشباب، وتغيير الثقافة الرياضية ودفع المواطنين إلى ممارسة الرياضة، والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأسلوب حياة أرقى وأفضل، والتشجيع على التخلص من العادات غير السليمة.