رئيس هيئة الكتاب: خطة موسعة لإنشاء أكشاك بيع إصدارات وزارة الثقافة والدور الخاصة

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة التوسع في تأسيس منافذ بيع بديلة لإصدارات الهيئة في المحافظات، وستكون مهمتها بيع إصدارات الهيئة، وقطاعات وزارة الثقافة، فضلا عن بيع إصدارات دور النشر الخاصة، في إطار العمل على نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، وتوصيل الكتاب إلى مختلف ربوع الوطن.

وأضاف هيثم الحاج علي في تصريحات لـ«الوطن»: «يجري تجهيز نحو 80 كشكا تابعة لهيئة الكتاب، موزعة على مختلف المحافظات، على أن تكون جاهزة للعمل في الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم بيع إصدارات هيئة الكتاب وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة، وكذلك دور النشر الخاصة، بما يدعم تنشر الثقافة والمعرفة بين جموع أفراد الشعب المصري».

معارض الكتاب في الفترة المقبلة

في سياق آخر، وفي إطار التوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، تستعد الهيئة العامة للكتاب، لإطلاق الدورة الخامسة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي يتنعقد فعالياته خلال الفترة من 28 يوليو المقبل، حتى 6 أغسطس 2022.

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موعد انطلاق فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة، خلال الفترة من 28 يوليو المقبل وحتى 6 أغسطس 2022.

معرض الإسكندرية للكتاب

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين، بدء الإعداد والتجهيز لمعرض بورسعيد الخامس للكتاب، وأعلن اتحاد الناشرين في بيان سابق: وعلى للراغبين في الاشتراك أن القيمة الإيجارية 12000 جنيه شاملة كل التجهيزات «بنظام البرجولات»، في نفس مكان إقامته في الأعوام السابقة، على أن يتم التنسيق مع إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما أعلنت هيئة الكتاب تنظيم معرض الإسكندرية للكتاب في أكتوبر المقبل بأرض كوته.

وكانت هيئة الكتاب، نظمت في أبريل الماضي، معرض فيصل للكتاب، الذي أقيم في رمضان بمشاركة 33 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، متمثلة في هيئة الكتاب، وقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب ودار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، كما شاركت مكتبات سور الأزبكية بالمعرض.