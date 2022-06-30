أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-6-2022 في الأسواق المصرية

تمد الفاكهة الجسم بالعديد من الألياف الغذائية التي يحتاجها، وأبرزها فيتامين ج والبوتاسيوم والمغنسيوم وحمض الفوليك، فهي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفف من آلام المعدة، كما أنها تساعد على حماية الجهاز المناعي وتقويته، وتساعد على الشعور بالشبع مما يغني عن تناول بعض الأطعمة الأخرى.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الخميس الموافق 30 يونيو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو المانجو السكري 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البطيخ بين 8 جنيهات و10 جنيهات ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و50 جنيها، واختلف سعر كيلو البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر كيلو الموز

وبلغ سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و12 جنيهًا، اليوم الخميس الموافق 30 يونيو، وسعر سعر كيلو التفاح بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه في سوق العبور، وتراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 جنيهات و10 جنيهات، كما سجل سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وجاء سعر العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و8 جنيهات، والعنب الأسود تراوح سعره بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

واختلف سعر كيلو التفاح المصري بين 4 جنيهات و8 جنيهات، والتين البرشومي سجل سعره بين 13 جنيهًا و17 جنيهًا، أما المانجو العويس سجلت سعر يتراوح بين 17 جنيهًا و27 جنيهًا، والسكري بين 14 و20 جنيهًا.