مشاهير اعترفوا بالغش في الامتحانات وندموا.. منهم مايا دياب ومحمد هنيدي

في ظل امتحانات الثانوية العامة، وتوتر الطلاب لما يقع عليهم من عبء كبير طوال هذه السنة، إذ يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم لكي يحصلوا في نهاية المطاف على مجموع كبير حتى يؤهلهم للالتحاق بالكلية التي يحلمون بها طيلة عمرهم، ولكن هناك نوع آخر من الطلاب يقدمون على الغش ويعتمدون على طريقة غير أخلاقية لا تتمتع بأي أمانة حتى يتخطوا مرحلة الثانوية العامة بأقل الخسائر.

وفي هذا الصدد، اعترف بعض من نجوم الفن بأنهم لجأوا إلى الغش حتى يستطيعوا النجاح وتخطي مرحلة الثانوية العامة، وتستعرض «الوطن» أبرزهم في التقرير التالي.

مايا دياب

كشفت الفنانة مايا دياب، في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها أقدمت على الغش في الامتحانات عدة مرات، قائلة: «زي المدرسة الرسمي عندنا كان جيبة فكنت بكتب على رجلي حاجات أو بلزق ورق ولما بقعد في الامتحان أقرأ وأكتب وبنجح في الآخر».

محمد هنيدي

ولم تكن مايا دياب، الوحيدة التي كشفت عن أنها كانت تغش في الامتحانات، فسبقها النجم الكوميدي محمد هنيدي، الذي أشار إلى أنه حاول الغش في الامتحانات مرتين، قائلًا: «حاولت مرتين أغش في الامتحانات وفشلت»، مضيفا: «في أحد المرات كان لدينا صديق من دولة السودان الشقيق، وكان يرتدي زيه السوداني الجميل، مرتديًا على رأسه عمامة بها 3 لفات، واتفق معه على الغش».

وتابع: «اتفقت مع صديقي السوداني على طريقة غش معينة عن طريق العمامة اللي كان لابسها عشان نفهم بعض، وكانت كل الدفعة معتمده عليه، بس خذلنا».

رمضان صبحي

كما وصف اللاعب المصري رمضان صبحي، مراقبي الثانوية العامة، قائلًا: «المراقبين كانوا بيشوفوا شغلهم جدًا بصراحة»، مضيفًا: «لما كنت في ثانوية عامة مكنتش بذاكر أوي، فيه حاجات بكون عارفها وحاجات لا، ولو جيت عشان آخد سؤال من زميلي المراقب يجيلي ويقولي بص في ورقتك زي ما كان بيحصل في فيلم اللمبي».

ولفت اللاعب رمضان صبحي، إلى أن فترة امتحانات الثانوية العامة، كانت فترة مرعبة جدًا بالنسبة له، وكان يحاول أن يتجاوزها بسرعة، متابعًا: «المراقبين كانوا بيتصوروا معايا بعد اللجنة».