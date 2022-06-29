الأمين العام لحلف الناتو: نعتمد حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، صباح اليوم الأربعاء، أن حلف الناتو سيعتمد حزمة مساعدات وإمدادات شاملة إلى أوكرانيا، وذلك خلال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة الأسبانية مدريد.

حلف الناتو يعتمد حزمة مساعدات إلى أوكرانيا

وبحسب وكالة انباء «نوفوستي» الروسية، أكد «ستولتنبرغ» خلال كلمته التى القاها اليوم فى قمة مدريد، إن الحلف سيعتمد حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا، كما أن قادة أعضاء حلف الناتو سيحافظوا على دعمهم لأوكرانيا لضمان انتصارها على التهديدات الروسية.

«ستولتنبرغ»: الحلف سيدعم أوكرانيا لضمان انتصاره على روسيا

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، قد دعا الأسبوع الماضى، إلى مواصلة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث جاءت وثيقة نتائج القمة، التى نُشرت في نهاية الاجتماع: «يظل المجلس الأوروبي ملتزمًا بقوة بتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا».