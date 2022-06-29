إنجازات قطاع الكهرباء في 8 سنوات.. غزارة في الإنتاج وتحول للطاقة المتجددة

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا بشأن إنجازات قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2022، في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.

وأوضح الوزير، أنّ قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وشمل التقرير ما يلي:

بلغت إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.

مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية

بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاسمية نحو 59893 ميجاوات، شهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد «بخارية، دورة مركبة، محطات ووحدات غازية، ووحدات ديزل» لـ17 مشروعا جديدا، بإجمالي قدرات نحو 28676 ميجاوات على النحو التالى:

- تحويل 6 محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 م.و.

- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية نحو1631 ميجاوات، وشهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة الرياح والطاقة الشمسية والمائية لعدد 9 مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و من طاقة الرياح، و32 م.و. من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالي:

- محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قطاع خاص قدرة 513 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 م.و.

- مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية قطاع خاص قدرة 1465 م.و.

- محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 م.و.

مشروعات شبكات نقل الكهرباء

فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة كان لابد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإلارتقاء بها على مختلف الجهود، لذا قام القطاع بالعديد من الإجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية في المجالات التالية:

محطات المحولات

بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي نحو 184.8 ألف ميجافولت أمبير، وشهدت هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بـ118 محطة محولات بإجمالي سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالي:

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 19 محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 ألف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 51 محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة إجمالية 29.5 ألف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 48 محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 ألف م.ف.أ.

خطوط نقل الكهرباء

بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي نحو 54.6 ألف كيلومتر، وشهدت هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالي:

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول نحو 4126 كم على جهد 500 ك.ف.

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول نحو 3666 كم على جهد 220 ك.ف.

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول نحو 2013 كم على جهد 66 ك.ف

إنشاء مراكز التحكم

- جار العمل حاليا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا.

- جار تنفيذ 5 مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء 47 مركز تحكم.

مشروعات توزيع الكهرباء

- إضافة 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.

- إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط نحو 213 ألف محول بسعة إجمالية نحو 95 ألف ميجافولت أمبير.

- إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الاجمالى نحو 560 ألف كيلومتر.

- تركيب نحو 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب نحو 213 ألف عداد ذكي.

- بلغت أطوال الموصلات المعزولة نحو 698.8 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

مشروعات الربط الكهربائي

واتخذت العديد من الإجراءات في إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حيث تم بتاريخ 5/10/2021 توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية، وتتكون من 3 محطات تحويل جهد عالٍ «بدر، المدينة المنورة، وتبوك» خطوط هوائية جهد 500 ك.ف تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد تم ربط حوالي 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.

- تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية، وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السوداني بتركيب أجهزة معوضات القدرة حيث تم التعاقد على تنفيذها من خلال الجانب المصري ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات في حالة قيام الجانب السوداني بإحلال موصلات خط الربط داخل أراضيها.

- أجريت مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم التوصل للاتفاقيات التالية: بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى واليوناني بأثينا باليونان، بتاريخ 16/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والقبرصي بنيقوسيا بقبرص، بتاريخ 19/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وذلك خلال االقمة الرئاسية الثلاثية، وتهدف مذكرات التفاهم إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع.

- جار إجراء الدراسات اللازمة لتدعيم ورفع جهد الربط الكهربائي القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا.

مشروع الضخ والتخزين

- جار استكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من 8 وحدات قدرة كل منها 300 ميجاوات بإجمالي قدرات 2400 ميجاوات بالتعاون مع أحدى الشركات الصينية بنظام EPC+Finance، وجرى الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسى، وتم خلال الزيارة الرئاسية للسيد الرئيس للصين خلال سبتمبر 2018 توقيع العقد المشروط مع الجانب الصينى، وتمت مراجعة مسودة التعاقد المبدئية وإبداء الملاحظات عليها والتواصل مع الاستشاري والمقاول تمهيداً لإعداد المسودة النهائية والبدء فى مرحلة التفاوض وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.

الخدمات الذكية

في إطار سعي قطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية يتم تقديمها من خلال قنوات متعددة، مثل:

- مراكز العملاء: يبلغ اجمالي عدد مراكز الخدمة 465 مركز وتم التعاقد مع استشاري لوضع خطة استراتيجية لتطوير الخدمات ومراكز الخدمة بما يتناسب مع التحول الرقمي للدولة.

-منظومة الشباك الواحد: تم تفعيل برنامج تقديم الخدمات من خلال الشباك الواحد لتقديم عدد 26 خدمة بشركات التوزيع ويتم سداد رسوم جميع هذه الخدمات بمراكز الخدمة التابعة لشركات التوزيع.

- تم تعديل خدمات السداد الإلكتروني من خلال شركات الدفع الإلكتروني للفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية :

- تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية اعتبارا من 1/7/2020 بإتاحة تقديم طلبات الخدمة وسداد الرسوم على الموقع الالكترونس https://eservices.eehc.gov.eg

- بلغ عدد الطلبات لخدمة تحويل الممارسات إلى عدادات كودية نحو 2255247 طلب.

- تم الانتهاء من تركيب عدد 1031063 عداد وجارى تركيب 261339 عداد.

- تم إطلاق 25 خدمة على المنصة تركيب عداد قانوني، تركيب عداد بدل فاقد، فحص عداد، شهادة بيانات، وشهادة استهلاك.

- مستهدف خلال العام المالي 2022/2023 تطوير منظومة الخدمات بجميع شركات التوزيع من خلال منظومة موحدة وربطها بكافة الإدارات وبالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

مصر الرقمية

· متوقع اطلاق عدد 11 خدمة على منصة مصر الرقمية عداداتي، استعلام عن الفواتير، احسب فاتورتك، تسجيل قراءة عداد، شكاوى وأعطال، إضافة عداد، سداد فواتير، تركيب عداد بدل فاقد، فحص عداد، شهادة بيانات، شهادة استهلاك.