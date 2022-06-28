الكهرباء: نستهدف خفض الفقد في الطاقة إلى 3.81% خلال العام المالي المقبل

انعقدت صباح اليوم، الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2022/2023، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد شاكر، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد

وأشار شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأكد شاكر، الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميا وأفريقيا.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2022/2023 تتمثل في:

الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام الموازنة 2022/2023 لتدعيم شبكة النقل متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 14,737 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

ومن المتوقع ارتفاع الحمل إلى 35503 ميجاوات بنسبة زيادة 5% قدرها 3603 ميجاوات عن المتوقع، وبلغ الحمل الأقصى الفعلي 31900 ميجاوات.

​وحول نسبة الفقد:

من المستهدف انخفاض نسـبة الفقـد في الطـاقة من 3,99% خلال عام 2020/2021 إلى 3.81% للعام المالي 2022/2023، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

مؤشرات الأداء الفني

تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهوداً كبيرة في سبيل التشغيل الأمثل والآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية للوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة التغذية لذلك، وتخطط الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع لزيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بما يلبي كافة الاحتياجات المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة حيث:

يسعى قطاع الكهرباء إلى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الفني حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم بنسبة زيادة قدرها 3,14%، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بنسبة زيادة قدرها 17,88%.

وعن مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها، تم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 7 ,65163 م. ف. أ لتصبح 69931 بنسبة زيادة قدرها 7,32%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22770 كم لتصبح 23847,15 كم بنسبة قدرها 4,73 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وفي المجال التجاري:

تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 210,816 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة قدرها 157,778 مليار جنيه، وبيع كمية طاقة قدرها 202,776 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة قدرها 173,785 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 158,480 مليار جنيه بنسبة 91.2% من الإصدار والمتأخرات.

الموازنة الجارية

من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 178,193 مليارجنيه في 30/6/2023 والمتوقع 147,459 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلي 130,592 مليار جنيه في 30/6/2021.

ومن المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 172,437 مليار جنيه في 30/6/2023 والمتوقع 163,738 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلي 141,616 مليار جنيه في 30/6/2021.

الموارد البشرية والتدريب:

من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23968 ألف عامل في 30/6/2023 بانخفاض 909 عمال عن المتوقع في 30/6/2023.

وتولي الشركة اهتماماً كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام 2022/2023 لتدريب 1677 من العاملين بالشركة و220 من خارج الشركة ومن الشركات الشقيقة و100 متدرب من الدول العربية والأفريقية، وكذلك تدريب 730 طالبا تدريبا صيفيا من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوي الصناعي.