أسماء جلال: والدتي كانت متحفظة عليا جدا وده أثر على نفسيتي

حلت الفنانة الشابة أسماء جلال، ضيفة في برنامج «ABtalks»، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وكشفت من خلاله هذا البرنامج عددا كبيرا من الأسرار في حياتها الشخصية والتي كانت مجهولة من قبل كثير من جمهورها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات النجمة أسماء جلال، خلال برنامج «ABtalks»، مع الإعلامي أنس بوخش.

أسماء جلال: ناس قليله أوي اللي تعرف عني كل حاجه

إذ قالت الفنانة أسماء جلال، أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة في معظم البرامج، وذلك يرجع إلى طبيعة الأسئلة التي تُوجه لها، فتشعر بانتهاك حريتها، متابعة: «ناس قليلة أوي اللي تعرف كل حاجة عني».

أسماء جلال: كبرت بدري وأنا كنت طفلة جدًا

وتابعت «أسماء»: «أنا كبرت بدري وأنا كنت طفلة جدًا، وكنت صغيرة على تحمل المسؤولية وأنا في السن ده، طفولتي كانت سعيدة لفترة معينة وبعد كده حصل تدخلات كتير في ملابسي واختياراتي وكل شيء».

وأشارت الفنانة أسماء جلال، إلى أنها لا تعرف تسامح الأشخاص اللذين أذوها في حياتها، قائلة: «أنا متوجعتش من الناس العادية قد ما أتوجعت من ناس قريبين مني».

جلال: والدتي كانت متحفظة علي جدا

وتحدثت النجمة أسماء جلال، عن علاقتها بوالدتها، إذ قالت: «أن والدتها كانت متحفظة عليها جدًا، وكانت حريصة على عدم تدليلها حتى لا تصبح طفلة مشاغبة»، لافتة: «كل التصرفات ديه أثرت عليا وكنت بحس إن أنا كتير عليا إن حد يبقى بيحبني، وحسيت أني أعيش في وسط مجتمع مش شبهي».

وتابعت الفنانة أسماء جلال، حديثها عن والدتها قائلة: «عندما أرى والدتي أتذكر كل شيء حدث لي في طفولتي، وأتخذ قراري أني لا أتحدث معها مرة أخرى، ولكني لا استطيع، لأني أعطيها العديد من الأعذار لما فعلته معي».