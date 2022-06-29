النيابة العامة للمحكمة: جئناكم بـ100 مليون مصري للقصاص من قاتل نيرة

بدأ ممثل النيابة العامة، مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة، في محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بكلمة مؤثرة، قال فيها: «جئناكم بـ100 مليون مصري ومصرية، يريدون القصاص من قاتل الطالبة نيرة أشرف فلذة الأكباد، مقتل شقيقة وقريبة ونسيبة، طالبة ورفيقة وصديقة، فتاة جامعية، هي كل ذلك ويزيد».

قضية نيرة أشرف

وأضاف ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمس، والتي أذاعتها النيابة اليوم، أنّ الواقعة تحدّثت كلها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، عن ملابسات الجريمة ووقائعها تفصيلا».

يذكر أنّ محكمة جنايات المنصورة، قررت أمس إحالة أوراق المتهم محمد عادل محمد عبدالقادر، قاتل الطالب نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي، تمهيدا للنطق بالحكم.