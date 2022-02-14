بدء مرافعة النيابة في قضية الآثار الكبرى: نناشد المحكمة ضرب الفاسدين بيد من حديد

بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية الآثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته: «أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الامانة بكل فخر واعتزاز فانتم شيوخ القضاء وسمعتم شكوي المظلومين، أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس، وجئت للجاني مختصما وللحق طالبا، وقضيتنا قضية وطن خانه أبناؤه ظنهم الناس وجهاء المجتمع وهم فساد انطلق، غير مبالين بالحلال والحرام، ظنا أنهم بعيدين عن العقاب، فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالاصفاد».

وأشار ممثل النيابة العامة أن هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم أن تضربوا بيد من حديد علي هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا في الأرض فسادا، ولا يدركوا أنهم يمكرون والله خير الماكرين.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهمين تنكروا لكل المعاني والوطنية، كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن ونناشدكم بالقصاص منهم.

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالبا المحكمة بعدم الرحمة تجاه المتهمين لأنهم استباحوا ثروات الوطن، وحتى يكونوا عبرة لكل من تسول ل نفسه العبث بالوطن وخيانته، وتوقيع أقصي عقوبة عليهم لما ارتكبوه من آثام.