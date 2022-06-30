حظك اليوم برج الأسد الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بخصوص توقعاتها اليومية لمولود برج الأسد، وفقا لحظك اليوم على الصعيد الاجتماعي، بضرورة الابتعاد عن الأضواء اليوم، إذ إن القمر بمنزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحًا للظهور، كما تنصحك الأفلاك بألا تتحدث عن أخبارك الخاصة مع المقربين منك في تلك الفترة.

وتنصحك عبير فؤاد على الصعيد المهني، بضرورة الاهتمام بصحتك، لأن القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة اليوم، وهذا يجعلك تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز أو التفكير السوي المتزن، ولهذا عليك ألا تتسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج اليوم مولود برج الأسد، بضرورة الصبر والتروي والتأني في قرارتك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، نظرًا لوجود القمر بمنزلك الثاني عشر، وهذا سوف يجعل اليوم ليس مناسبا أو صالحًا للظهور، أو حتى للفت الانتباه أو للتواجد تحت الأضواء ، كما تنصحك الأفلاك بألا تتبرع بالحديث عن أخبارك للمحيطين بك، والصبر والهدوء قبل اتخاذ قرارتك اليوم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تحذرك عبير فؤاد خبيرة الفلك، من أن الوضع الفلكي مازال دقيقًا جدًا بالنسبة لمولود برج الأسد اليوم، نظرًا لأن القمر الجديد وبلوتو متنافران داخل منزلي الصحة، لهذا تشعر بالارتباك وتميل للتشوش وعدم القدرة على التفكير السوي، كما لا تستطيع التركيز في أعمالك اليوم ومشروعاتك المهنية، لهذا تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.